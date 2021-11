Le vice-Premier ministre azerbaïdjanais Chahin Mustafayev rencontre des chefs d'entreprises russes

Bakou, 18 novembre, AZERTAC

Le vice-Premier ministre azerbaïdjanais Chahin Mustafayev a rencontré les chefs d'un certain nombre de grandes entreprises russes opérant dans les secteurs du transport, de la logistique, du commerce et de la banque de la Fédération de Russie.

Lors de la rencontre, les parties ont exprimé leur satisfaction du développement des relations azerbaïdjano-russes dans divers domaines, soulignant que les échanges commerciaux entre les deux pays avaient augmenté de 6 pour cent au cours des neuf premiers mois de l'année en cours, selon le service de presse du Cabinet des ministres.

L'importance du Corridor de transport international Nord-Sud a aussi été soulignée. Au cours de la rencontre, il a été évoqué que le volume de transport de marchandises à travers le corridor s’était accru de 18 pour cent au cours des neuf premiers mois de l’année courante, et la nécessité de renforcer davantage la coopération dans le cadre du Corridor de transport international Nord-Sud a été mise en valeur.

Les parties ont échangé leurs points de vue sur les perspectives de développement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'économie et du commerce, de l'investissement, du transport et de la logistique, des finances et de la banque et d'autres secteurs.