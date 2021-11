Le président azerbaïdjanais : La formation de nos enfants en tant qu'individus attachés aux valeurs nationales est d'une importance exceptionnelle pour le progrès de notre pays

Bakou, 18 novembre, AZERTAC

Les enfants sont l'avenir de la société. La formation de nos enfants en tant que personnalités fidèles aux valeurs nationales et à la haute moralité est d'une importance exceptionnelle pour le progrès de notre pays. La politique sociale menée par le gouvernement azerbaïdjanais pour défendre les droits de l'enfant sert également cet objectif, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev, dans son message aux participants du Ve Forum républicain des enfants d’Azerbaïdjan.

« Vous, les enfants, vous êtes heureux d’être nés dans le pays, qui était entré dans le nouveau siècle et le nouveau millénaire en tant qu'État indépendant. Vous devez être fiers d'être témoins de l'histoire glorieuse de notre peuple victorieux.

Avec la victoire obtenue dans la Guerre patriotique, l'armée azerbaïdjanaise a rétabli non seulement la justice historique, mais aussi les droits et libertés de plus d'un million de réfugiés et de déplacés internes, violés pendant plus de 30 ans. Notre armée a vengé nos enfants innocents victimes des provocations ennemies et a démontré sa force et sa puissance militaire au monde entier.

Le fait que notre pays soit de plus en plus fort d'année en année est également une garantie d'une vie heureuse et prospère pour les enfants.

La génération actuelle ne confiera le puissant Azerbaïdjan qu'à vous. Par conséquent, vous devez toujours travailler dur et représenter la patrie avec une compréhension plus profonde de vos responsabilités. Je crois que vous, en tant que génération spirituellement riche, vous grandirez dans l’esprit patriotique et n'épargnerez aucun effort pour le développement futur et le succès de notre république », lit-on dans l'adresse du président Ilham Aliyev.