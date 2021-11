Bakou accueille la première réunion du Conseil d’experts russo-azerbaïdjanais

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

La première réunion du Conseil d'experts russo-azerbaïdjanais portant sur le « Partenariat stratégique azerbaïdjano-russe comme facteur important dans les perspectives de développement et de coopération régionale en période post-conflit dans le Caucase du Sud » a débuté à Bakou le 19 novembre. La réunion a été organisée conjointement par le Centre d'analyse des relations internationales et le Conseil russe pour les affaires internationales.

L’assistant du président de la république d’Azerbaïdjan et chef du département de la politique étrangère de l’Administration présidentielle, Hikmet Hadjiyev, le directeur général du Conseil russe pour les affaires internationales, Andreï Kortounov, le président du Conseil d’administration du Centre d'analyse des relations internationales, Férid Chafiyev, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Russie en Azerbaïdjan, Mikhaïl Botcharnikov, l’ambassadeur pour les missions spéciales du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elchad Iskenderov, et autres sont présents à la réunion.