Aujourd’hui, on observera la dernière éclipse lunaire de l’année

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

La dernière éclipse lunaire de l’année aura lieu aujourd’hui. Il s'agit d'une éclipse lunaire partielle, a-t-on appris auprès de l'Observatoire d'astrophysique de Chamakhy.

L'éclipse commencera à 11 :18 :41 et se terminera à 14 :47 :04. L'éclipse maximale se réalisera à 13 :02 :55.

L'éclipse lunaire sera observée en Asie de l'Est, en Australie, en Amérique et dans l'océan Pacifique.

Chaque année, il y a au moins deux éclipses lunaires. Cet évènement se déroule lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés. Evidemment, ceci ne peut se produire seulement quand la Lune est pleine et éclairée. Lors d’une éclipse lunaire totale, la Lune se situe dans la zone la plus sombre de l’ombre de la Terre. Lors de cette éclipse 99,1% de la Lune sera dans cette zone. Durant cette éclipse, la Lune apparaitra rouge grâce au phénomène qu’on appelle la diffusion de Rayleigh.