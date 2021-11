Expo 2020 Dubaï : la Journée nationale célébrée au Pavillon Azerbaïdjan VIDEO

Dubaï, 19 novembre, AZERTAC

La Journée nationale a été célébrée au Pavillon Azerbaïdjan à l’Expo 2020 Dubaï.

Dans le cadre de la Journée nationale, la délégation azerbaïdjanaise a eu une rencontre avec le ministre émirati de l'Économie Abdulla bin Toug al-Marri.

Au cours de la rencontre, le ministre a remercié l'Azerbaïdjan pour le soutien apporté à l’Expo 2020 Dubaï, les discussions ont porté sur les relations bilatérales et de l'expansion des sphères d’investissement en Azerbaïdjan.

Ensuite, une cérémonie officielle a eu lieu sur la place « Al Wasl Plaza » à l’Expo 2020 Dubaï. Les hymnes nationaux des Émirats arabes unis et de l'Azerbaïdjan ont été interprétés et les drapeaux nationaux des deux pays ont été hissés.

Ayant ouvert la cérémonie, le directeur exécutif de l’Expo 2020 Dubaï, Issam Kazim, a présenté ses félicitations pour la Journée nationale organisée dans le cadre de l'exposition. Il a salué la participation de l’Azerbaïdjan à cet événement réputé et a abordé les liens économiques et culturels étendus entre l'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis.

Anar Alekberov, commissaire général de l’Azerbaïdjan à l’Expo 2020 Dubaï, assistant du président azerbaïdjanais, a prononcé un discours lors de la cérémonie. Il a transmis les félicitations aux dirigeants et au peuple des Emirats arabes unis pour l’excellente organisation de l’Expo 2020. Il a dit que l'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis entretenaient une coopération fructueuse dans divers domaines. Il a précisé que l’Azerbaïdjan était l'une des principales destinations touristiques pour les citoyens des Émirats arabes unis, mettant en valeur le développement de liens économiques et d'investissement.

Des entreprises des Emirats arabes unis ont été invitées à participer activement à la reconstruction des territoires libérés, ainsi qu'à la restauration des monuments historiques et culturels.

Ensuite, les visiteurs se sont familiarisés avec les pavillons Azerbaïdjan et Émirats arabes unis.