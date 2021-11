L’AZERTAC représente l’Azerbaïdjan au 4e Sommet mondial des médias

Pékin, 22 novembre, AZERTAC

Organisé par l’agence de presse chinoise Xinhua, le 4e Sommet mondial des médias s’est tenu en ligne lundi 22 novembre.

L’Azerbaïdjan a été représenté à ce forum réputé par Aslan Aslanov, président du Conseil d’administration de l’Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC).

Lors du sommet actuel tenu sous le slogan « Stratégie de développement des médias dans le contexte de la pandémie de COVID-19 », les discussions ont porté sur les thèmes « Développement des médias : de nouvelles technologies, une meilleure approche », « Marketing média : de nouveaux partenaires, de nouveaux marchés », « Dans l'esprit de la science et de la coopération : la responsabilité des médias dans les urgences de la santé publique » et « Médias : un pont entre les civilisations ».

La lettre de félicitations du président Xi Jinping de la République populaire de Chine a été lue à l'ouverture du sommet. Le président Xi Jinping a qualifié le Sommet mondial des médias de plate-forme importante pour discuter de questions urgentes qui préoccupent notre planète.

Le président de l'agence de presse Xinhua, He Ping, a déclaré que le Sommet mondial des médias, une vaste plate-forme d'échange d'informations et de coopération, avait été créé en 2009 avec la participation de Xinhua, Associated Press, TASS, Reuters, Kyodo et d'autres agences. Il a dit que le premier sommet avait eu lieu à Pékin en 2009 avec la participation des représentants de plus de 70 pays et 170 organisations médiatiques, ajoutant que les suivants s’étaient tenus à Moscou en 2012 et à Doha en 2016. Le présidium, la plus haute instance dirigeante du sommet, comprend 17 organisations médiatiques de différents pays.

Il a été évoqué que le Sommet mondial des médias avait organisé des concours de photos, des programmes de formation avec la participation de professionnels des médias, divers événements. En outre, plusieurs documents dans le domaine des médias ont été approuvés et signés.

S'exprimant lors de la session plénière du sommet, les membres du présidium ont évoqué les tâches et les difficultés auxquels sont confrontés les médias pendant la pandémie de COVID-19, les activités des journalistes en confinement, la lutte contre les fausses informations, les tâches des médias dans la construction d’un avenir commun pour l'humanité.

Lors des discussions, l'instauration de la confiance, de la compréhension et la mission d’établir un dialogue dans la société ont été mises en valeur, le rôle des médias indépendants et actifs dans le développement de la compréhension mutuelle entre les peuples, les cultures et les nations.