Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Nigéria

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu lundi les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigéria, Yakubu Santuraki Suleiman.

Yakubu Santuraki Suleiman a présenté ses lettres de créance au président Ilham Aliyev.

Le chef de l'Etat s'est ensuite entretenu avec l'ambassadeur.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que les deux pays coopéraient activement au sein de diverses organisations internationales, marquant que le Nigeria avait toujours soutenu la juste position de l'Azerbaïdjan pendant l'occupation. Le chef de l'Etat a souligné que le conflit avait déjà été réglé par des moyens militaires et politiques.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude au Nigéria pour son soutien à la prolongation de la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés jusqu'en 2023, la qualifiant de signe de confiance et d'amitié. Le chef de l'État a souligné que l'Azerbaïdjan, en tant que pays présidant le Mouvement des non-alignés, protégeait les droits des États membres et soutenait le droit international et la justice. Le président Ilham Aliyev s’est dit confiant que Yakubu Santuraki Suleiman contribuerait au développement des relations bilatérales durant son mandat d'ambassadeur.

L'ambassadeur Yakubu Santuraki Suleiman a transmis les salutations du président nigérian Muhammadu Buhari au chef de l'Etat.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations du président nigérian et a demandé à l'ambassadeur de lui transmettre les siennes.

L'ambassadeur a déclaré que le Nigeria et l'Azerbaïdjan avaient toujours été en faveur de la justice, ajoutant que son pays était intéressé par l’élargissement de la coopération avec le Mouvement des non-alignés et l'Organisation de la coopération islamique, en particulier avec l'Azerbaïdjan.

Les parties ont également indiqué qu'il y avait de bonnes relations politiques entre les deux pays et des opportunités d'élargir les relations commerciales.

Il a été souligné que l'Azerbaïdjan avait débloqué des bourses aux étudiants provenant des pays du Mouvement des non-alignés et de l'Organisation de la coopération islamique pour étudier dans le pays et que les étudiants nigérians faisaient leurs études dans les universités azerbaïdjanaises dans le cadre de ce programme de bourses.