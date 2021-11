Le président Ilham Aliyev reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice des Philippines VIDEO

Bakou, 23 novembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu mardi les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des Philippines en Azerbaïdjan, Maria Elena Algabre.

L’ambassadrice Maria Elena Algabre a transmis les salutations du président Rodrigo Roa Duterte et du peuple des Philippines au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Elle a souligné que le chef de l’Etat philippin souhaitait élargir les liens entre les deux pays.

L’ambassadrice a remis ses lettres de créance au président Ilham Aliyev.

Ensuite, le président de la République s’est entretenu avec l’ambassadrice.

Le président Ilham Aliyev a présenté ses remerciements pour les salutations de son homologue Rodrigo Roa Duterte et demandé à l’ambassadeur de transmettre les siennes au président et au peuple des Philippines.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que l'Azerbaïdjan aussi était intéressé à l’élargissement de la coopération, ainsi que des relations commerciales avec les Philippines. Le président Ilham Aliyev a remercié les Philippines pour avoir apporté son soutien à la prolongation de la présidence azerbaïdjanais du Mouvement des non-alignés jusqu'en 2023 et pour les initiatives avancées par l'Azerbaïdjan au sein de l'organisation, notamment celle relative à la distribution équitable des vaccins. Le président Ilham Aliyev a souligné que la position de l'Azerbaïdjan en tant que président du Mouvement des non-alignés consistait toujours à protéger les intérêts des pays membres et à renforcer les liens. Quant aux relations bilatérales, le chef de l'Etat a souligné l'importance d'intensifier les liens politiques et économiques, de construire des relations commerciales, et a dit espérer que Maria Elena Algabre contribuerait au renforcement des liens entre les deux pays durant son mandat.

La nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des Philippines en Azerbaïdjan, Maria Elena Algabre, a tout d'abord félicité le président Ilham Aliyev et le peuple azerbaïdjanais à l'occasion du Jour de la Victoire et de la restauration de l'intégrité territoriale.

Maria Elena Algabre a déclaré que pendant son mandat elle n'épargnerait pas ses efforts pour développer la coopération politique et économique entre l'Azerbaïdjan et les Philippines sur le plan bilatéral et multilatéral, ainsi que les contacts interpersonnels.

L'ambassadrice a évoqué l'importance de la tenue, à l'initiative du président azerbaïdjanais, un sommet et une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, consacrés au COVID-19, et de la résolution sur le COVID-19 et les vaccins, adoptée récemment par l'Assemblée générale des Nations Unies. Maria Elena Algabre a également abordé le modèle réussi de développement économique de l'Azerbaïdjan, notant que ces réalisations de l’Azerbaïdjan étaient reflétées comme un exemple progressiste dans les rapports des organisations internationales.