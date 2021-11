Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Cambodge VIDEO

Bakou, 23 novembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 23 novembre les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Cambodge en Azerbaïdjan, Kim Heng Meas.

L’ambassadeur Kim Heng Meas a remis ses lettres de créance au président de la République.

Ensuite, le président Ilham Aliyev s’est entretenu avec le nouvel ambassadeur.

Déclarant que le Cambodge était un pays ami de l'Azerbaïdjan, le chef de l'Etat a souligné que son pays était intéressé par le développement des relations. Notant qu'il existait des liens politiques très étroits entre l'Azerbaïdjan et le Cambodge, le président de la République a dit espérer que l'ambassadeur Kim Heng Meas ne ménagerait pas ses efforts pour établir une coopération entre les milieux d'affaires des deux pays. Le président Ilham Aliyev a fait savoir qu'il existait un bon potentiel pour élargir la coopération aussi dans le domaine humanitaire.

Exprimant sa gratitude pour les paroles agréables, l'ambassadeur Kim Heng Meas a transmis les salutations et les vœux de prospérité de Sa Majesté Norodom Sihamoni, roi du Cambodge, au chef de l'État et au peuple azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni et demandé de lui transmettre les siennes.

L'ambassadeur Kim Heng Meas a souligné le niveau élevé des relations entre les deux pays au sein des organisations régionales et internationales, déclarant qu'il n’épargnerait pas ses efforts pour renforcer les relations amicales et la coopération entre le Cambodge et l'Azerbaïdjan tout au long de son mandat.