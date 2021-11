73 ans s'écoulent de la mort du grand compositeur Uzéyir Hadjibeyli

Bakou, 23 novembre, AZERTAC

Uzéyir Hadjibeyli, musicologue, publiciste, dramaturge, professeur, interprète, chef d'orchestre, homme de lettres, scientifique et musicien, est reconnu comme le père de l'opéra et de la musique classique d'Azerbaïdjan.

Né le 18 septembre 1885 à Choucha, il a fait ses études primaires à une médersa où il a appris l'arabe et le persan. Uzéyir Hadjibeyli a continué ses études à une école azerbaïdjano-russe. Grâce à son oncle Agalar Bey Aliverdiyev, il a reçu ses premiers cours de musique traditionnelle.

A 22 ans, Uzéyir Hadjibeyli est devenu célèbre en composant son premier opéra «Leyli et Medjnoun» (1908), premier opéra du monde musulman, qui relate une histoire d'amour tragique écrite au XIIe siècle par le poète Nizami. S'ensuivront six autres opéras et trois comédies musicales, dont «Er ve arvad» (1910), «O olmasin bu olsun» (1913) et «Archin mal alan» (1913).

U.Hadjibeyli est également l'auteur de l'hymne national de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, puis celui de la République d'Azerbaïdjan.

A noter qu'après avoir assisté à la présentation du spectacle de «Koroglou», dont l'auteur est U.Hadjibeyli, en 1938 à Moscou, Staline lui a décerné le titre de «Meilleur opéra soviétique».

Il fût également président de l'Union des compositeurs d'Azerbaïdjan, recteur du Conservatoire national d'Azerbaïdjan et directeur de l'Institut des Beaux-Arts de l'Académie des Sciences d'Azerbaïdjan.

Uzéyir Hadjibeyli s'est éteint le 23 novembre 1948 à l'âge de 63 ans.