L’Université des Langues d’Azerbaïdjan reçoit l’ambassadeur argentin Sergio Perez Gunella

Bakou, 23 novembre, AZERTAC

L’ambassadeur d’Argentine en Azerbaïdjan, Sergio Perez Gunella, a été reçu mardi 23 novembre à l’Université des Langues d’Azerbaïdjan.

Il a été indiqué lors de la rencontre que la coopération et le partenariat entre l'Azerbaïdjan et l'Argentine se développaient régulièrement. Il a été souligné que ces relations s’élargissaient également dans le domaine de l'éducation. Les perspectives de projets et de programmes communs ont fait l’objet de discussions au cours de l’entretien, a-t-on appris auprès du service de presse de l’Université des Langues d’Azerbaïdjan.

L'ambassadeur argentin a évoqué le rôle des universités dans le développement des relations internationales. Il a précisé que diverses entreprises touristiques de son pays souhaitaient amener des touristes argentins en Azerbaïdjan et qu’ils avaient besoin de guides et de traducteurs hispanophones, ce qui signifie de nouveaux emplois pour les diplômés et étudiants de l’Université des Langues d’Azerbaïdjan.