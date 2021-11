Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères rencontre l’ambassadeur d’Argentine

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré mardi l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Argentine en Azerbaïdjan, Sergio Osvaldo Perez Gunella.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a salué les efforts de l’ambassadeur visant le développement des relations azerbaïdjano-argentines et lui a souhaité des succès dans ses fonctions futures. Evoquant que les deux pays respectaient les normes et principes du droit international, le ministre a souligné qu’outre le développement des relations bilatérales, il existe une coopération mutuellement bénéfique au sein des organisations internationales.

Le ministre a noté que l'ambassadeur Sergio Osvaldo Perez Gunella a servi dans notre pays à un moment historique pour l'Azerbaïdjan. Il a souligné que la libération des territoires azerbaïdjanais avait finalement créé une occasion pour construire une paix et une coopération durables et de nouvelles opportunités de coopération dans la région, et à cet égard, a exprimé la position de l'Azerbaïdjan sur la normalisation des relations en vertu du droit international et l'inadmissibilité du revanchisme.

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Argentine en Azerbaïdjan, Sergio Osvaldo Perez Gunella, a exprimé ses remerciements pour le soutien qui lui a été apporté durant son mandat. Il a évoqué avec satisfaction le développement des relations entre les deux pays, notamment la croissance des échanges commerciaux malgré la pandémie. Il a souligné l'importance d'élargir les liens économiques entre les deux pays, ainsi que d'établir des contacts interpersonnels, et s'est dit convaincu que des efforts continueraient d’être déployés pour développer davantage les relations bilatérales.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur les perspectives de développement des relations entre les deux pays.