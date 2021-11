L'Azerbaïdjan et la Russie discutent de leur coopération dans le domaine de l'humanitaire VIDEO

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

Le chef de l'Administration présidentielle de la République d'Azerbaïdjan, Samir Nouriyev, a rencontré jeudi 25 novembre le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour la coopération culturelle internationale, Mikhaïl Chvydkoï.

Le rôle particulier des deux chefs d'Etat dans le développement de la coopération azerbaïdjano-russe au niveau du partenariat stratégique, fondée sur l'amitié et le bon voisinage, a été mis en valeur lors de la rencontre.

Les parties ont souligné l'importance de la sphère humanitaire, qui est l'un des domaines importants des relations bilatérales, et se sont mises d’accord sur l’intention de développer encore davantage la coopération dans ce domaine.

Les discussions ont porté sur les questions de coopération dans le domaine de la culture et un échange de vues a eu lieu sur la tenue d'événements communs dans ce domaine.

L'attention portée à la langue et à la culture russes au niveau de l'État en Azerbaïdjan a été très appréciée et il a été indiqué qu'il y avait plus de 340 écoles dans le pays, dans lesquelles l'enseignement se déroule en langue russe.

Il a été souligné lors de la rencontre que malgré les difficultés créées par la pandémie de Covid-19, les relations humanitaires entre l'Azerbaïdjan et la Russie se poursuivaient.

Les parties ont également échangé sur d'autres questions d'intérêt commun.