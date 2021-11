Leonid Slutsky : La réunion trilatérale peut être qualifiée de rencontre historique

Moscou, 27 novembre, AZERTAC

La réunion trilatérale entre le président russe Vladimir Poutine, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian peut être considérée comme une rencontre historique, a écrit Leonid Slutsky, président de la Commission des affaires internationales de la Douma d'État russe, dans une publication sur son compte Telegram.

« Le président russe a déclaré que les mécanismes de délimitation et de démarcation des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan devraient être mis en place d'ici la fin de l'année en cours. Celui-ci apportera sa contribution au renforcement de la sécurité dans les territoires frontaliers. Les accords conclus doivent encore être mis en œuvre. Cependant, le vecteur positif a déjà été établi. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont nos alliés et partenaires les plus importants », lit-on dans la publication de Leonid Slutsky.