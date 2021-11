Le président Ilham Aliyev s’entretient avec son homologue iranien Ebrahim Raïssi

Achgabat, 28 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu avec le président de la République islamique d’Iran, Ebrahim Raïssi, le 28 novembre à Achgabat.

Il a été évoqué lors de l’entretien que les relations entre les deux pays étaient à un niveau élevé et l'existence de relations de bon voisinage et amicales a été soulignée.

Au cours de l’entretien, les parties ont discuté des questions relatives à la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Iran dans le cadre du corridor de transport Nord-Sud, ainsi que du corridor de transport de Zenguézour. Il a été souligné qu'à la suite de la mise en œuvre du corridor de Zenguézour, l'Iran en bénéficierait aussi et pourrait utiliser ce hub de transport.

Il a été évoqué que la situation géopolitique dans la région avait changé après la victoire historique remportée par l'Azerbaïdjan dans la Seconde guerre du Karabagh et l'importance de la participation des pays de la région dans la résolution des problèmes régionaux a été mise en valeur.

Dans le même temps, les questions liées à l'établissement d'un hub énergétique entre les deux pays, ainsi qu’entre l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Iran ont été discutées. Les parties ont également échangé des vues sur la coopération et les relations économiques et commerciales au sein des organisations internationales.

Lors de l’entretien, il a été souligné une fois de plus que les relations irano-azerbaïdjanaises étaient historiques et qu'il existait des relations amicales entre les deux peuples.

Puis, « l'Accord définissant les conditions de transit du gaz naturel à travers le territoire de la République islamique d'Iran » a été signé en présence des présidents de l'Azerbaïdjan et de l'Iran.

Après la signature de l'accord, les chefs d'État ont accordé une interview aux médias de masse iraniens.