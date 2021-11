Le président azerbaïdjanais : Plus de 60% de la population adulte a reçu les deux doses de vaccin

Bakou, 29 novembre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan a lancé la campagne de vaccination contre le Covid-19 depuis la mi-janvier de cette année. Plus de 60% de la population adulte du pays a reçu les deux doses de vaccin, a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours au 15e Sommet de l'Organisation de coopération économique.

Le chef de l'État a précisé : « À ce jour, un paquet d’assistance socio-économique d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars a été fourni aux personnes et aux entreprises touchées par le Covid-19 dans le pays. En 2022, un soutien financier de 1,6 milliard de dollars sera alloué à ces fins du budget de l'État.

Abordant les mesures importantes prises par l'Azerbaïdjan pour mobiliser les efforts globaux de lutte contre la pandémie, le président Ilham Aliyev a dit : « Nous soulignons toujours notre ferme opposition au nationalisme vaccinal. En tant que président du Mouvement des non-alignés, à l'initiative de l'Azerbaïdjan, cette année, le Conseil des droits de l'homme et l'Assemblée générale des Nations Unies ont adopté des résolutions sur l'égalité d’accès à un vaccin pour tous les pays. En outre, l'Azerbaïdjan a fourni, directement et par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale de la santé, une aide financière et humanitaire à environ 80 pays pour soutenir la lutte contre le coronavirus.