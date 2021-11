Le président de la République reçoit la ministre pakistanaise de la Production de défense VIDEO

Bakou, 30 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu mardi 30 novembre la ministre de la Production de défense de la République islamique du Pakistan et coprésidente de la Commission mixte azerbaïdjano-pakistanaise, Mme Zubaida Jalal.

Lors de la rencontre, il a été évoqué que les relations amicales bilatérales entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique du Pakistan se développaient avec succès dans divers domaines. L'importance de la visite de Mme Zubaida Jalal en termes d'élargissement de la coopération a été évoquée.

Rappelant avec satisfaction sa récente rencontre avec son homologue pakistanais, le chef de l’Etat a dit qu’elle avait été très fructueuse et contribuait au renforcement des relations entre les deux pays.

Evoquant la réunion de la Commission mixte azerbaïdjano-pakistanaise à tenir à Bakou, le président Ilham Aliyev s'est dit convaincu que la réunion servirait à élargir la coopération économique, à augmenter le les échanges commerciaux et à améliorer le niveau des relations entre les milieux d'affaires. Le chef de l'Etat a également souligné la nécessité de déterminer les priorités d'investissement.

Le président Ilham Aliyev a de nouveau exprimé ses remerciements pour le soutien politique et moral continu du Pakistan et sa position fraternelle relative à la juste position de l'Azerbaïdjan pendant la Guerre patriotique, et a souligné que le peuple azerbaïdjanais l'appréciait beaucoup.

A cet égard, le président de la République a dit que la partie azerbaïdjanaise serait heureuse de voir des entreprises pakistanaises parmi les compagnies étrangères impliquées dans les travaux de reconstruction et de restauration dans les territoires libérés.

La ministre Zubaida Jalal a souligné que son pays attachait une grande importance aux relations fraternelles avec l'Azerbaïdjan, marquant que ces relations avaient fait leurs preuves au fil des ans. Elle a fait savoir que la victoire de l'Azerbaïdjan dans la Guerre patriotique avait été célébrée au Pakistan avec des événements festifs, la qualifiant d’indicateur des relations fraternelles entre les deux pays.

La ministre pakistanaise s’est déclarée convaincue que la réunion de la Commission mixte azerbaïdjano-pakistanaise servirait elle aussi à élargir les relations.

L'importance de l'élargissement des relations de coopération dans tous les domaines, y compris le commerce, l'énergie, le transport, le tourisme, l'éducation et les domaines militaro-techniques, a été soulignée lors de la rencontre. Les parties ont échangé sur la poursuite de l'expansion du format de coopération trilatérale Azerbaïdjan-Pakistan-Turquie dans différentes sphères. Il a été évoqué que les deux pays s’étaient toujours soutenus sur le plan bilatéral ainsi qu’au sein des organisations internationales.