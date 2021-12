Latchine, 1er décembre, AZERTAC

Un an s’écoule depuis la libération de la région de Latchine de l’occupation arménienne.

La région de Latchine, l'un des endroits fascinants de l'Azerbaïdjan, est située au sud-ouest du pays, dans le Petit Caucase.

Revêtant une grande importance stratégique, la région de Latchine a été occupée par les forces armées arméniennes le 18 mai 1992. À la suite de l'occupation, la population de la région a subi un nettoyage ethnique, plus de 300 militaires et civils ont été tués et portés disparus.

À la suite de l'occupation arménienne, la propriété publique et privée a été gravement endommagée dans la région de Latchine. Ainsi, 217 établissements culturels, 101 éducatifs, 142 médicaux, 462 autres commerciaux, 133 bureaux et entreprises, 5 écoles de musique, 1 internat, 1 lycée professionnel ont été pillés et détruits. En outre, 54 monuments historiques d'importance mondiale et plus de 200 autres d’importance nationale ont été vandalisés.

Le 1er décembre 2020, conformément aux termes de la Déclaration tripartite du 10 novembre 2020, signée par les présidents azerbaïdjanais et russe et le premier ministre arménien, la région de Latchine avait été rétrocédée à l'Azerbaïdjan, vrai propriétaire de ces terres.

Maintenant la vie reprend dans la région de Latchine, grâce aux travaux de reconstruction menées par l’Azerbaïdjan.