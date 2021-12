La 14e session de la Conférence générale de l’ICESCO se tiendra en Egypte

Le Caire, 1er décembre, AZERTAC

Sous les auspices du Président Abdel Fattah Al-Sissi, la République arabe d’Égypte abritera la 14ème Conférence générale de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), les 8 et 9 décembre 2021, avec la participation des délégations de 49 des 51 États membres de l’ICESCO, ainsi que la 42ème session du Conseil exécutif de l’Organisation, prévue le 6 décembre.

Dans le cadre de sa nouvelle vision, l’ICESCO veille à ce que la 14ème session de sa Conférence générale soit totalement différente des sessions précédentes et garantisse des résultats tangibles.

En effet, la Conférence générale de l’Organisation constitue sa plus haute autorité législative. Elle est formée de ministres et des présidents des commissions nationales pour l’éducation, les sciences et la culture, nommés par les États membres. Se tenant tous les quatre ans, sa mission est de définir les politiques générales de l’ICESCO et d’en superviser l’action. Par ailleurs, le Conseil exécutif se compose des secrétaires généraux desdites commissions nationales, et procède au cours de ses réunions annuelles à l’examen et l’adoption des rapports, projets de plans d’action et budgets de l’Organisation, avant de les soumettre à la Conférence générale pour adoption.

L’ordre du jour de cette 14ème Conférence générale, prévue au Caire sous le patronage du Président Abdel Fattah Al-Sissi, comprend une cérémonie d’ouverture, en parallèle avec la tenue du Forum mondial de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, par le ministère égyptien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle sera suivie d’une séance d’ouverture de la Conférence générale de l’ICESCO, puis d’une séance procédurale au cours de laquelle seront examinés les documents d’accréditation, le projet d’ordre du jour et de programme de la Conférence et la composition de son Bureau.

La première séance de travail, qui s’articule autour des réalisations de l’ICESCO, comprend l’examen du rapport de l’Organisation sur ses activités pour les années 2019-2021, ainsi que de sa vision amendée. Elle intègre, en plus de toutes les autres séances, les allocutions de nombre de chefs de délégation, qui passeront en revue les efforts des États membres dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, tandis que la deuxième séance traite des enjeux éducatifs, dans le cadre d’une conférence de M. Kailash Satyarthi, Fondateur de la Fondation des Enfants de Kailash Satyarthi et lauréat du Prix Nobel de la paix 2014.

La troisième séance de travail, prévue la deuxième journée de la Conférence, portera sur les sciences spatiales et leur rôle dans le développement durable, et sera ponctuée d’une conférence de Mme Kathryn Thornton, Présidente de l’American Space Foundation. Elle sera suivie d’une séance plénière, puis d’une séance de clôture au cours de laquelle il sera procédé à l’approbation des membres du Conseil exécutif de l’ICESCO, à l’annonce du lieu et de la date de tenue de la 15ème session de la Conférence générale et à l’adoption des résolutions de la Conférence.

Parallèlement aux séances de la Conférence générale, seront tenues les réunions de nombre de commissions qualitatives, notamment la Commission des stratégies et des plans d’action et la Commission des Affaires administratives, financières et juridiques, afin de présenter les rapports et plans de l’Organisation et les examiner avec les membres des délégations participant à la Conférence.

Par ailleurs, les travaux de la 42ème session du Conseil exécutif de l’ICESCO débuteront le 6 décembre 2021, au cours desquels seront examinés le rapport sur les activités de l’ICESCO pour l’année 2021, les rapports financiers de l’Organisation pour l’année 2020, le projet d’orientations stratégiques à l’horizon 2025 et le projet de Plan d’action et budget pour les années 2022-2023, ainsi que nombre de documents et propositions d’ordre administratif et juridique. (ICESCO)