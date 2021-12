L’Azerbaïdjan rend un dernier hommage aux militaires morts dans le crash d’un hélicoptère du Service national de protection des frontières

Bakou, 1er décembre, AZERTAC

Une cérémonie d'adieu s'est tenue le 1er décembre au Centre sportif olympique « Serhedtchi » pour rendre un dernier hommage aux militaires tués dans le crash d'un hélicoptère militaire du Service national de protection des frontières.

Le colonel-général Eltchine Gouliyev, chef du Service national de protection des frontières, Khanlar Valiyev, Procureur militaire, Eldar Azizov, chef de l’Autorité exécutive de la ville de Bakou, et d’autres personnalités officielles, les membres des familles et les proches des militaires tombés en martyrs et des représentants de divers organismes ont été présents à la cérémonie d’adieu.

La cérémonie a débuté par le transport des corps des militaires tombés en martyrs dans la salle.

Après l’observation d’une minute de silence à la mémoire des martyrs, l'hymne national de la République d'Azerbaïdjan a retenti.

Les participants à la cérémonie ont été informés d’une manière détaillée des activités de service des militaires morts.

Le colonel-général Eltchin Gouliyev a présenté ses condoléances aux familles des militaires tombés martyrs, les a remerciés d'avoir élevé des fils patriotes et leur a souhaité la patience.

Après la cérémonie d'adieu, les militaires tombés en martyrs ont été accompagnés à leur dernière demeure à la deuxième Allée des Martyrs.

Il convient de noter qu'un hélicoptère militaire s'était écrasé alors qu’il effectuait des vols d’entraînement sur le polygone de Garaheybet dans la région de Khyzy mardi 30 novembre. Quatorze militaires des forces armées azerbaïdjanaises étaient morts et deux autres avaient été blessés dans le crash d'hélicoptère.