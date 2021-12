Le Peace4Culture Partners Forum entame ses travaux à Bakou VIDEO

Bakou, 2 décembre, AZERTAC

Le Peace4Culture Partners Forum est lancé à Bakou, à l’Université ADA.

Organisé conjointement par l'Alliance des civilisations des Nations Unies, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture (ICESCO), l'Université ADA et le ministère de la Culture de la République d'Azerbaïdjan, le Forum réunit des fonctionnaires d'Etat, des responsables et représentants des organisations internationales et du corps diplomatique.