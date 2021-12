La vaccination anti-Covid : plus de 8 milliards de doses administrées dans le monde

Bakou, 2 décembre, AZERTAC

Le nombre de doses de vaccin anti-Covid administrées dans le monde a dépassé les 8 milliards, indique les statistiques publiées par l’Université John Hopkins.

Au 1er décembre, plus de 8 milliards 34 millions de doses de vaccin ont été administrées contre le coronavirus à travers le monde.

Selon le worldometer, le nombre total de cas positifs du Covid-19 a dépassé les 263 807 000 dans le monde. En outre, 5 243 000 décès et 238 140 000 guérisons ont été confirmés jusqu’à présent.

Les Etats-Unis sont leader pour le nombre de cas positifs et de décès dus au Covid-19. Plus de 49 573 000 personnes ont été infectées par le coronavirus et 805 000 autres en sont décédées dans le pays. Dans le même temps, plus de 39 318 000 patients sont sorties guéris de l’hôpital.

L’Inde se positionne deuxième pour le nombre de contaminations avec 34 606 000 cas, 469 724 décès et 34 037 guérisons.

Le Brésil occupe la troisième place pour le nombre de personnes infectées par le Covid-19. 22 105 000 cas positifs, plus de 615 000 décès et 21 339 000 guérisons liées au coronavirus ont été enregistrés dans le pays jusqu’à présent.