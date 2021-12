Le sapin de Noël du Rockefeller Center est illuminé à New York

Bakou, 2 décembre, AZERTAC

Le célèbre sapin du Rockefeller Center a été illuminé à New York mercredi 1er décembre, pour la 89e fois de l’histoire. Symbole des fêtes de fin d’année, il est le sapin le plus connu des Etats-Unis.

La première installation d’un sapin de Noël à Rockefeller Plaza remonte à décembre 1931. En pleine Dépression, et à l’initiative des travailleurs qui construisaient alors le Rockefeller Center, il fut non seulement payé, mais aussi installé et décoré par cette bande de travailleurs, en quête de quelques festivités de fin d’années. C’est en 1933 que le Rockefeller Center prend en charge la gestion et l’illumination de ce qu’est devenue une tradition new-yorkaise. Trois ans plus tard, la célèbre patinoire de Rockefeller Plaza est construite, venant parfaire ce double symbole des fêtes de fin d’année. Il faudra attendre 1951 pour que la NBC retransmette à la télévision, l’illumination du sapin géant. Depuis, c’est devenu une véritable institution faisant ainsi du sapin de Rockefeller Plaza, le sapin le plus connu de l’Amérique toute entière.