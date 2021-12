Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise rencontre son homologue bulgare

Bakou, 2 décembre, AZERTAC

En marge de sa participation à la 28e réunion du Conseil ministériel de l’OSCE, tenue à Stockholm, le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le 2 décembre son homologue bulgare Svetlan Stoev.

Les ministres se sont déclarés satisfaits de l’état actuel des relations de partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et la Bulgarie et ont fait leur intérêt pour le développement de cette coopération dans diverses sphères.

Les parties ont également évoqué le potentiel de développement de la coopération entre les deux pays dans les domaines politique, énergétique, culturel et autres, et ont échangé sur la célébration du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays l'année prochaine. À cet égard, ils ont souligné l'importance de renforcer la coopération dans divers domaines.

Au cours de la rencontre, les ministres ont évoqué l'importance du Corridor gazier méridional pour l'Europe en termes de diversification des sources énergétiques et de sécurité énergétique.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé son homologue de la situation post-conflit dans la région, des travaux de restauration et de construction menés dans les territoires libérés. Ila dit qu'il existait une opportunité pour normaliser les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le cadre des normes et principes du droit international, et les mesures prises par l’Azerbaïdjan à cet égard.

Les ministres ont également procédé à un échange de vues sur d'autres questions d'intérêt commun.