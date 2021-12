Le président Ilham Aliyev reçoit Aziz Sancar, scientifique de renommée mondiale VIDEO

Bakou, 2 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 2 décembre Aziz Sancar, professeur de biochimie et de biophysique à l’Université de Caroline du Nord des États-Unis, lauréat du prix Nobel de chimie, membre de l'Académie nationale des sciences des États-Unis, connu pour ses importantes découvertes dans le domaine de l'ADN, scientifique de renommée mondiale.

Aziz Sancar a félicité le président Ilham Aliyev pour la victoire remportée dans la Guerre patriotique et a déclaré que l’ensemble du monde turcique en était fier.

Le président de la République a exprimé sa gratitude pour les félicitations.

Le président Ilham Aliyev a salué le soutien personnel d'Aziz Sancar à la position juste de l'Azerbaïdjan et ses félicitations pour pendant la Guerre patriotique, soulignant qu'elle avait servi à faire entendre la voix juste à l’échelle mondiale.

Rappelant qu'Aziz Sancar avait aidé un enfant ayant perdu ses parents à la suite de l’attaque à la roquette de l’Arménie contre Gandja pendant la guerre, le chef de l'Etat l'a qualifié d’exemple de grande humanité. Qualifiant Aziz Sancar de figure importante du monde turcique, le président Ilham Aliyev s'est dit enchanté de sa visite en Azerbaïdjan et a souligné que le peuple azerbaïdjanais avait un grand respect et un grand amour pour lui en tant que scientifique et patriote.