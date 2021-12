Les présidents turc et russe s’entretiennent par téléphone

Istanbul, 4 décembre, AZERTAC

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président russe Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone.

Les deux présidents ont discuté des questions régionales, des développements entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et des questions de la Syrie, de la Libye et de l’Ukraine, indique un communiqué publié vendredi dernier par le service de presse de la Présidence turque.