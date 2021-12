La campagne de plantation d'arbres « Marathon vert » organisée dans le parc national d'Abchéron

Bakou, 4 décembre, AZERTAC

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, a pris part à la campagne de plantation d'arbres intitulée « Marathon vert » et à une course à vélo.

La campagne a été marquée par la présence du ministre azerbaïdjanais de l'Environnement et des Ressources naturelles, Moukhtar Babayev, le ministre de l'industrie de la défense, le président de l'Association azerbaïdjanaise du vélo, Madat Gouliyev, les représentants des Nations Unies, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale pour les migrations, ainsi que les ambassadeurs de Grande-Bretagne, de Belgique, du Tadjikistan, de Bulgarie, d'Israël et de Grèce en Azerbaïdjan et d'autres membres du corps diplomatique.

Dans le cadre de la campagne de plantation d'arbres 2021, le millionième arbre du Marathon Vert a été planté.