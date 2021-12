Bakou, 4 décembre, AZERTAC

L’année 2021 a été productive pour le studio Azerbaycanfilm de Djafar Djabbarly.

Au cours de l'année en cours, le studio de cinéma a produit 3 longs métrages et 1 court métrage, 1 long métrage télévisé (5 parties), 1 série, 9 documentaires et 2 autres projets de radio et télévision, a-t-on appris auprès du studio Azerbaycanfilm.