Les pays du Golfe avec lesquels l'Azerbaïdjan a eu le plus d'échanges commerciaux sont rendus publics

Bakou, 6 décembre, AZERTAC

La République islamique d'Iran, les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite se positionnent aux trois premières places parmi les pays du Golfe avec lesquels l'Azerbaïdjan a eu le plus d'échanges commerciaux en janvier-octobre 2021, a rapporté dans un communiqué le Comité national des Douanes.

Les échanges commerciaux avec l'Iran se sont chiffrés à 311,1 millions de dollars américains, avec les Emirats arabes unis à 36,2 millions de dollars et avec l'Arabie saoudite à 15,8 millions de dollars. Les échanges avec tous les trois pays ont augmenté par rapport à la même période de l'année 2020.

Ces Etats sont à la fois les pays du Golfe depuis lesquels l'Azerbaïdjan a importé le plus de produits. Les importations azerbaïdjanaises en provenance de l'Iran ont été de 311,1 millions de dollars, celles depuis les Emirats arabes unis ont constitué 24,9 millions de dollars et celles depuis l'Arabie saoudite 12,4 millions de dollars. Les importations de l’Azerbaïdjan en provenance de de l’Iran et de l’Arabie saoudite ont progressé, alors que celles depuis les Emirats arabes unis ont légèrement diminué par rapport à la même période de l'année passée.