Visite du Complexe sportif olympique de Gouba VIDEO

Gouba, 6 décembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, la première dame Mehriban Aliyeva et leur fille Leyla Aliyeva ont visité lundi 6 décembre le Complexe sportif olympique de Gouba après les travaux de reconstruction, de réparation complète et construction.

Le président de la République, la première dame et leur fille ont parcouru le territoire du complexe.

Il a été noté qu'après les travaux de reconstruction, de réparation entière et de construction sur la base de l'installation avait été créé le Complexe de loisirs, de sports, de formation et d'éducation de Gouba. Le caractère unique du projet consiste à ce que les loisirs, les sports, la formation et l'éducation ont été concentrés en un seul endroit.

Le complexe universel de Gouba devrait recruter 200 à 250 employés. La majorité absolue d'entre eux seront des habitants locaux.

Le président Ilham Aliyev, son épouse Mehriban Aliyev et leur fille Leyla Aliyeva ont visité la piscine, le stade, le Centre d’échecs et l’hôtel du complexe.