Visite du bourg de Gonagkend VIDEO

Gouba, 6 décembre, AZERTAC

Lundi 6 décembre, le président de la République Ilham Aliyev, la première dame Mehriban Aliyeva et leur fille Leyla Aliyeva ont pris connaissance des conditions créées dans la nouvelle Maison de la culture dans le bourg de Gonagkend, dans la région de Gouba.

Depuis 2020, des travaux complexes d'aménagement et de construction ont été réalisés dans le bourg de Gonagkend. Un nouveau parc a été construit autour de la statue du leader national Heydar Aliyev dans le bourg. De plus, le bâtiment inutilisable et délabré de la Maison de la culture du bourg a été démoli pour être remplacé par un nouveau.

Le président de la République, son épouse et sa fille ont rencontré un groupe d’habitants du bourg.

Le président Ilham Aliyev, la première dame Mehriban Aliyeva et leur fille Leyla Aliyeva ont posé avec les habitants de Gonagkend des fleurs au pied de la statue du leader national Heydar Aliyev, érigé dans le centre du bourg.