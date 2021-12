Le président de la République reçoit le directeur général de la branche Exploration-Production de TotalEnergies VIDEO

Bakou, 7 décembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 7 décembre le directeur général de la branche Exploration-Production de TotalEnergies, Arnaud Breuillac.

Lors de l’entretien il a été évoqué que le mandat d’Arnaud Breuillac arrivait à terme. Le chef de l'Etat a souligné qu'il avait contribué à la coopération entre l’Azerbaïdjan et Total.

Arnaud Breuillac a remercié le président Ilham Aliyev d’avoir beaucoup apprécié son travail.

Au cours de la conversation, les parties ont dit espérer que le premier gaz produire sur le champ d'Abchéron dans environ un an servirait à satisfaire la demande intérieure de gaz en raison du développement industriel et de la croissance démographique en Azerbaïdjan, augmenterait le potentiel d'exportation et l'accès à de nouveaux marchés, et assurerait la sécurité énergétique de l’Europe.

Les parties ont échangé sur les relations entre l'Azerbaïdjan et Total, ainsi que sur les perspectives de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables.