Le ministre azerbaïdjanais de la Culture participe au Forum mondial de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Le Caire, 9 décembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Culture Anar Karimov a participé au Forum mondial de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tenu au Caire, en Egypte.

Le président de la République Arabe d’Égypte AbdelFattah Elsisi a inauguré mercredi 8 décembre les travaux de la 14e session de la Conférence générale de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), et la deuxième session du Forum mondial de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence des ministres de l’Éducation, de la Culture et de la Recherche scientifique et des délégations d’un certain nombre d’États membres de l’ICESCO.