La réunion plénière du MNA s’est tenue au siège de l’UNESCO

Paris, 9 décembre, AZERTAC

La réunion plénière du groupe du Mouvement des non-alignés (MNA) Chapitre UNESCO, présidée par l'Azerbaïdjan, s'est tenue au siège de l'UNESCO à Paris.

Le président de la Conférence générale Santiago Irazabal Mourao, le secrétaire de la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel Tim Curtis, des ambassadeurs des pays membres du Mouvement des non-alignés auprès de l'UNESCO étaient présents à cette réunion plénière.

Elman Abdullayev, Ambassadeur, Délégué permanent de l’Azerbaïdjan auprès de l’UNESCO, a ouvert la réunion et a souligné que la pandémie du COVID-19, à la fin de 2021, avait encore un grand impact sur nos vies, créant de nouveaux défis. Le COVID-19 serait l'une des principales causes de décès au cours des deux dernières années dans le monde.

Santiago Irazabal Mourao, Président de la Conférence générale de l'UNESCO, a déclaré qu’après son élection au poste du Président de la CG il avait effectué sa première visite en Angola et avait pris part à la Biennale de Luanda. Il a évoqué l'initiative « La paix pour la culture » proposée par l'Azerbaïdjan et a évoqué son importance.

Constatant qu'il existe des problèmes dans l'Organisation, ainsi que dans le monde, le Président de la Conférence générale a appelé à travailler ensemble par le dialogue pour surmonter ces problèmes.

Lors de cette réunion ont été discutés les défis existants, les difficultés tenant au secteur de l'éducation, dans les petits États insulaires en développement, et les effets négatifs de la pandémie.

Les représentants permanents de nombreux pays ont exprimé leur point de vue concernant l'éradication de l'analphabétisme, les effets négatifs de la pandémie, les "Fake News" et les discours de haine. Il a été noté que les petits États insulaires en développement font partie des priorités de l'UNESCO.

La Priorité d’Afrique et la richesse culturelle des pays africains ont également été évoquées. L'importance d'accroître l'attention en ce sens a été soulignée. Les questions de protection du patrimoine culturel, de renforcement de la lutte contre l'importation et l'exportation illégales de ressources culturelles ont été abordées.

De nombreux programmes de l'UNESCO ont été abordés et les membres ont souligné combien il était important d'y travailler. Les participants de la réunion ont mis l’accent sur l'importance du renforcement du multilatéralisme.

Tim Curtis, Secrétaire de la Convention pour la Sauvegarde du patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO, a informé les participants de la prochaine 16e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il a déclaré que la session, qui durera du 13 au 18 décembre, se tiendra en ligne en raison de la situation sanitaire et comprendra des présentations si les candidatures soumises à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel sont acceptées.

L'ambassadeur Elman Abdullayev a présenté le rapport de la réunion plénière du MNA tenue en septembre dernier et le rapport a été adopté. Il a noté qu'au cours de la 41e session de la Conférence générale, des représentants de haut niveau des 193 États membres, des représentants de diverses ONG et des experts ont assisté aux réunions de la Commission et du Comité, et ont discuté des défis de l’époque présente.

Lors des réunions de la Conférence Générale, les États membres ont exprimé leur volonté de poursuivre leurs activités conjointes, soulignant l'importance d'un multilatéralisme plus poussé. Il a été noté que le projet de stratégie à moyen terme pour relever les défis existants avait identifié des priorités pour l'éducation, le changement climatique, la cohésion sociale et la paix.

Ensuite, le Mouvement des non-alignés a entendu une présentation des activités globales de la présidence azerbaïdjanaise, ainsi que des activités du groupe UNESCO du Mouvement. Les candidatures des États membres du Mouvement des non-alignés ont été discutées. La réunion s'est poursuivie avec des discussions sur diverses questions.