Le ministère du Développement numérique et des Transports, l'Université ADA et Huawei signent un mémorandum d’accord

Bakou, 9 décembre AZERTAC

Le ministère azerbaïdjanais du Développement numérique et des Transports, l'Université ADA et la société chinoise Huawei ont signé un mémorandum d’accord trilatéral pour établir un centre commun de recherche et développement (R&D Center).

Un projet commun doit être mis en œuvre pour développer des produits innovants et apporter une contribution dans le secteur des TIC en Azerbaïdjan.

Des spécialistes locaux hautement qualifiés et certifiés Huawei seront formés dans le cadre du projet.