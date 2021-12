Le président de l’Assemblée suprême du Nakhtchivan rencontre l’attaché de défense des forces armées turques en Azerbaïdjan

Nakhtchivan, 9 décembre, AZERTAC

Le président de l’Assemblée suprême de la République autonome du Nakhtchivan, Vassif Talybov, s’est entretenu jeudi 9 décembre avec l’attaché de défense des forces armées turques en Azerbaïdjan, le major-général Zekeriya Yalcin.

Le président de l'Assemblée suprême a félicité l’attaché pour sa nouvelle nomination, évoquant que les relations entre l'Azerbaïdjan et la Turquie se poursuivaient avec succès dans le domaine militaire. Abordant la position équitable de la Turquie dans la victoire de la Seconde guerre du Karabagh et le rôle des forces armées turques dans la construction de l'armée dans la République autonome du Nakhtchivan, le président de l'Assemblée suprême l’a qualifié de résultat des relations d’amitié et de fraternité et a souligné que les relations continueraient à se développer, selon le service de presse du Milli Medjlis de la République autonome du Nakhtchivan.

Sonda xatirə şəkli çəkdirilib.

L'attaché militaire des forces armées turques en Azerbaïdjan, le major-général Zekeriya Yalcin, a remercié pour l’accueil chaleureux et s’est dit heureux d’être en République autonome du Nakhtchivan, en Azerbaïdjan, pays ami et frère. Zekeriya Yalcin a dit que les relations fraternelles étaient développées encore davantage par les présidents des deux pays et qu’il augmenterait ses efforts pour étendre la coopération militaire.