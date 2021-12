Le Conseil adopte le règlement relatif à l’Agence de l’UE pour l’asile

Bakou, 10 décembre, AZERTAC

Le Conseil a adopté jeudi 9 décembre le règlement instituant l'Agence de l'UE pour l'asile, selon le site officiel du Conseil de l’Union européenne.

Ce règlement vise à améliorer l'application de la politique d'asile au sein de l'UE en transformant l'actuel Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) en une agence à part entière. Cette agence sera chargée d'améliorer le fonctionnement du régime d'asile européen commun (RAEC) en fournissant une assistance opérationnelle et technique renforcée aux États membres et en contribuant à une plus grande convergence dans l'évaluation des demandes de protection internationale.

Disposer d'une Agence de l'UE pour l'asile à part entière est une étape importante dans la mise en place de notre politique commune en matière d'asile. Cette agence sera en mesure d'apporter un soutien rapide et concret aux États membres chaque fois que cela sera nécessaire. Elle contribuera également à notre coopération avec les pays tiers, en montrant de manière très concrète la force de notre action commune.

Le règlement relatif à l'Agence de l'UE pour l'asile renforce le mandat actuel de l'EASO et facilite le déploiement d'experts dans les États membres qui ont demandé un soutien opérationnel. La nouvelle législation renforce le soutien que l'agence apporte à la coopération entre les États membres et avec les pays tiers, contribuant ainsi également à la solidarité entre les États membres et à la dimension extérieure de l'UE dans sa globalité. Elle tient également compte du fait que les discussions sur un nouveau pacte en matière de migration et d'asile sont en cours et reporte l'entrée en application du mécanisme de suivi à un stade ultérieur.

Dans le cadre de ses propositions de pacte sur la migration et l'asile, en septembre 2020, la Commission européenne a maintenu sa proposition de 2016 sur le règlement relatif à l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, et les discussions à ce sujet ont été relancées. La présidence du Conseil et le Parlement sont parvenus à un accord provisoire le 29 juin 2021. Le Parlement a formellement adopté le règlement le 11 novembre 2021.