L'Egypte présidera la Conférence générale de l'ICESCO pour les quatre prochaines années

Le Caire, 10 décembre, AZERTAC

Dr Khaled Abdel Ghaffar, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Président de la Commission nationale égyptienne pour l’éducation, les sciences et la culture, a accédé à la présidence de la 14e session de la Conférence générale de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), en succession à Dr Ali Zeidan Abu Zuhri, Président de la Commission nationale palestinienne pour l’éducation, la culture et les sciences, Président de la 13e session de la Conférence générale.

La passation s’est déroulée lors de la séance de procédure de la 14e session de la Conférence générale de l’ICESCO, que la République Arabe d’Égypte abrite les 8 et 9 décembre 2021 sous le haut patronage de S.E. le Président Abdel Fattah ElSissi.

À l’issue des délibérations, il a été convenu de composer le Bureau de la Conférence générale, et d’élire le représentant de la République du Gabon en tant que Vice-président et celui de la République islamique du Pakistan en tant que rapporteur, sachant que les travaux du Bureau se poursuivront pendant quatre ans, jusqu’à la date de la 15e session de la Conférence générale de l’ICESCO.

Après avoir succédé à la présidence de la Conférence générale, Dr Abdel Ghaffar a remercié les délégations participantes, et réitéré l’engagement de l’Égypte à soutenir l’Organisation, soulignant que le Caire considère l’ICESCO comme un partenaire stratégique dans le développement des domaines de l’éducation, des sciences et de la culture. (ICESCO)