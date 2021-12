Le ministre azerbaïdjanais de la Défense rencontre le commandant en chef des Forces de défense du Bahreïn

Bakou, 10 décembre, AZERTAC

Le ministre de la Défense de la République d'Azerbaïdjan, le colonel-général Zakir Hassanov, s’est entretenu vendredi10 décembre, avec le Commandant en chef des Forces de défense du Bahreïn, le field maréchal Cheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, qui est en visite de travail en Azerbaïdjan.

Se félicitant de la coopération militaire avec le Royaume de Bahreïn, le colonel-général Zakir Hassanov a souligné l'importance de développer les travaux réalisés dans ce sens.

Le Commandant en chef des Forces de défense bahreïnies a demandé de transmettre, en son nom et au nom du roi de Bahreïn, ses félicitations au président de la République et Commandant suprême des forces armées azerbaïdjanaises, Ilham Aliyev, et à tout le personnel de l'armée azerbaïdjanaise pour la glorieuse victoire dans la Guerre patriotique.

Les discussions ont également porté sur la situation militaire et politique dans la région, les perspectives de la coopération militaire avec le Bahreïn et d'autres questions en matière de défense.