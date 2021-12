Le Forum d’affaires Azerbaïdjan-Géorgie-Turquie se déroule à Bakou

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

Le Forum d’affaires Azerbaïdjan-Géorgie-Turquie a entamé ses travaux à Bakou mardi 14 décembre.

Le ministre azerbaïdjanais de l'Économie Mikayil Djabbarov a souligné que l'organisation de ce genre de rencontres contribuait au renforcement des relations entre les pays, aux investissements mutuels et etc. « Cette année, des contrats et des mémorandums d'accord ont été signés avec un certain nombre d’entreprises turques. La Turquie est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Azerbaïdjan. La présence d'hommes d'affaires turcs dans notre pays donnera une grande impulsion aux relations économiques. Nos échanges commerciaux avec la Géorgie sont aussi en croissance », a-t-il ajouté.

En marge de la visite, les participants turcs et géorgiens du Forum visiteront la Zone de libre-échange d’Alat et le Parc industriel chimique de Soumgaït.