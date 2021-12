Environ 1 000 entreprises avec des investissements azerbaïdjanais et turcs opèrent en Géorgie

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan et la Turquie sont leaders parmi les partenaires commerciaux de la Géorgie, a déclaré la ministre géorgienne de l'Économie et du Développement durable, Natia Turnava, lors du Forum d’affaires Azerbaïdjan-Géorgie-Turquie à Bakou.

La ministre a souligné qu'en matière d'investissement, l'Azerbaïdjan et la Turquie étaient les principaux investisseurs pour la Géorgie, et qu’environ 1 000 entreprises azerbaïdjanaises et turques opéraient en Géorgie.