Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan est attaché à la paix, à la stabilité et à la prévisibilité

Bakou, 15 décembre, AZERTAC

Nous avons discuté avec le Secrétaire général de l'OTAN de la situation d'après-guerre dans le Caucase du Sud. L'Azerbaïdjan est attaché à la paix, à la stabilité et à la prévisibilité, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors d'une conférence de presse conjointe avec le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

« Nos efforts visent à minimiser le risque de toute nouvelle guerre dans la région. La meilleure façon d'y parvenir est d'ouvrir les communications, de construire un dialogue actif et d'apprendre à être à nouveau un voisin. Notre politique est très ouverte et claire. J'espère que si l'Arménie a de bonnes intentions, nous pourrons travailler sur un accord de paix entre les deux pays et mettre fin aux hostilités, comme nous l'avons proposé », a déclaré le président azerbaïdjanais.