Ilham Aliyev : Le régime juridique du corridor de Zenguézour doit être le même que celui de Latchine

Bakou, 15 décembre, AZERTAC

En ce qui concerne le régime juridique du corridor de Zenguézour, il devrait être exactement le même que celui de Latchine, car dans la déclaration trilatérale, il est clairement indiqué que l'Azerbaïdjan assure la sécurité et un accès sans entrave pour la liaison entre le Karabagh et l'Arménie, désormais l'Arménie devrait assurer le même accès sans entrave et la sécurité des liaisons entre l'Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhtchivan, a déclaré le président de la République Ilham Aliyev lors la conférence de presse conjointe avec le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à Bruxelles.

« Aujourd'hui, il n'y a pas de douane sur le corridor de Latchine. Il ne devrait donc pas y avoir de douane sur le corridor de Zenguézour. Si l'Arménie insistait pour utiliser ses installations douanières pour contrôler les cargaisons et les personnes, alors nous insisterions sur la même chose sur le corridor de Latchine. C'est logique et la décision doit être prise par l'Arménie. Nous sommes prêts pour les deux options, soit aucune douane sur les deux corridors, soit les deux douanes sur tous les deux », a précisé le président Ilham Aliyev.