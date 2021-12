Russie : un médecin d’origine azerbaïdjanaise poignardé par un Arménien

Bakou, 16 décembre, AZERTAC

Un médecin azerbaïdjanais, Djamal Odilov, a été poignardé par un Arménien en Russie.

Le Bureau de l’Obudsman de la République d’Azerbaïdjan a publié un communiqué à la suite de l’incident.

Dans le communiqué il est noté que le 13 décembre, un homme, appelé Mourad Oganessian, est entré dans une clinique privée à Moscou, la capitale de la Fédération de Russie, et a porté des coups de couteau au docteur Djamal Odilov afin de le tuer. Le docteur a été blessé. Au cours de l'interrogatoire, M. Oganessian, d’origine arménienne, détenu par la police, a déclaré à l'enquêteur avoir voulu tuer Djamal Odilov parce que ce dernier était d’origine azerbaïdjanaise.

« En tant qu’Ombudsman, nous condamnons fermement les crimes commis contre les Azerbaïdjanais en raison de la politique de haine menée par l’Arménie et invitons les dirigeants arméniens à s'abstenir de promouvoir des actions qui incitent à la haine ethnique et menacent la paix et les droits de l'homme dans la région », lit-on dans le communiqué.