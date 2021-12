L’ICESCO annonce les noms des lauréates de son prix de la poésie féminine : « Poème de l’année de la femme 2021 »

Bakou, 16 décembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a le plaisir d’annoncer les noms des lauréates du Prix ICESCO de la poésie féminine : « Poème de l’année de la femme 2021 », lancé dans le cadre du programme célébrant l’Année de la femme, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc.

Le poème “Maîtresses de la Terre” de la poétesse égyptienne Hajar Omar a remporté le premier prix; le poème “Reflet de Vénus” de la poétesse soudanaise Sherihane Al Tayeb Kalbash Daleel a remporté le deuxième prix; et le poème “Jusqu’à mon Épanouissement” de la poétesse yéménite Laila Naji Ali Al Ammari a remporté le troisième prix.

Ont participé à ce concours, supervisé par le Centre de l’ICESCO de la langue arabe pour les non arabophones, 333 poétesses originaires de plus de 20 pays. Un jury international a été formé afin d’étudier les poèmes participants selon les critères de qualité artistique, de nouveauté et de créativité, et nommer ceux répondant le plus aux conditions et critères fixés par l’ICESCO pour l’obtention du prix. Il a également été décidé de publier les 70 meilleurs poèmes participants au concours dans un recueil intitulé : “Quand leurs poèmes ont éclairé l’obscurité”.

Il convient de rappeler que le Prix a pour objectif la promotion de la poésie féminine en arabe classique (fus’hâ) et la réactivation de son rôle positif dans le renforcement de l’interaction culturelle et la communication humaine. Il tend également à doter la bibliothèque arabe et la scène poétique d’une pléiade de poèmes féminins traitant de la femme, de ses préoccupations, de ses espoirs et de ses aspirations, à consolider la présence des poétesses innovatrices dans les sphères littéraires arabes et à leur permettre de concourir et faire connaitre leurs réalisations et rôles dans le développement de la société à travers la littérature. (ICESCO)