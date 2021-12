Le président Ilham Aliyev : Les efforts de la Commission européenne visent à faciliter le processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

Bakou, 18 décembre, AZERTAC

Les efforts de la Commission européenne visent à faciliter le processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et nous apprécions hautement les efforts de la Commission et de Charles Michel en particulier. Il avait visité l’été dernier l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Nous sommes en contact permanent après ses visites. Ainsi, il est au courant des détails de la situation. Nous apprécions hautement son implication personnelle, a dit le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son interview accordée au journal italien Il Sole 24 Ore.

Le chef de l’Etat a dit: « Plus tard dans la soirée, nous avons eu une réunion trilatérale et cela a duré plus de quatre heures. Je pense que c'était très productif. Ainsi, les deux parties ont à nouveau clarifié leurs positions sur les nouvelles réalités établies après la Seconde guerre du Karabagh en s'adaptant à ces réalités et en apprenant à vivre en voisinage ».

Le président azerbaïdjanais a souligné qu’ils avaient discuté des éléments pratiques de la situation d'après-guerre, notamment l'ouverture des communications.

« Il s'agit d'une partie importante de la déclaration trilatérale signée par le président de la Russie, le Premier ministre arménien et moi-même en novembre dernier. Mais la mise en œuvre de cette partie importante de la déclaration se réalise très lentement. Ainsi, hier, les décisions importantes ont été prises concernant l'activité immédiate de l'Arménie afin de lancer la mise en œuvre pratique du projet de chemin de fer. En ce qui nous concerne, nous avons déjà commencé. Le chemin de fer depuis les territoires libérés jusqu'à la frontière arménienne doit être prêt d'ici la fin de 2023. Nous espérons bien sûr qu'à ce moment-là, l'Arménie accomplira son devoir », a déclaré Ilham Aliyev.