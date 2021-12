Ilham Aliyev : La Russie respecte pleinement notre politique, étrangère et énergétique

Bakou, 18 décembre, AZERTAC

Tous nos projets énergétiques, de l'oléoduc au gazoduc, ont été réalisés dans la région dans un environnement très convivial. La Russie respecte pleinement notre politique, étrangère et énergétique, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son interview accordée au journal italien Il Sole 24 Ore.

Le chef de l’Etat a souligné que l’Azerbaïdjan et la Russie n’étaient pas rivaux.

« Cette question est parfois artificiellement exagérée. Nous ne sommes en aucun cas un concurrent de la Russie, car la Russie fournit des centaines de milliards de mètres cubes à l'Europe et le besoin en gaz russe augmente. L'Azerbaïdjan vient de commencer. Comme je l'ai dit, notre approvisionnement en Europe sera de 11 milliards en 2023 et cela ne changera pas si nous n'avons pas de nouveau contrat, et si nous n'investissons pas dans de nouvelles productions. Par conséquent, cela ne pourrait en aucun cas jouer un rôle négatif dans nos relations avec la Russie, qui sont très positives et équilibrées », a estimé le président Ilham Aliyev.