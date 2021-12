Ministère de la Défense : Plus de 13 000 hectares de territoire déminés par les troupes du génie

Bakou, 20 décembre, AZERTAC

Les unités du génie de l'armée azerbaïdjanaise et les sapeurs militaires turcs continuent ensemble de mener des travaux de déminage et de déminage dans les territoires libérés, a déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense à l'AZERTAC.

Afin d'assurer la sécurité des déplacements des véhicules, les routes sont déminées et nettoyées de neige, et de nouvelles routes d'approvisionnement sont construites en direction des positions des unités de l'armée azerbaïdjanaise déployées sur le terrain montagneux.

À la suite des activités des unités du génie et des sapeurs dans les territoires libérés, 53 mines antipersonnel et antichar ont été détectées et neutralisées, 92 hectares de territoire ont été déminés du 10 au 19 décembre.

À ce jour, les troupes du génie ont détecté et neutralisé au total 17 255 mines et munitions non explosées dans les territoires libérés, déminé 13 365 hectares de territoire, et construit 635 kilomètres de route en coopération avec d'autres organismes publics.

Le matériel de déminage mécanique, dont disposent les unités du génie de l'armée azerbaïdjanaise, est également impliqué dans les travaux de nettoyage des localités et des territoires pour la culture des mines et des munitions non explosées.