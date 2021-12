Le typhon Rai aux Philippines : le bilan s’alourdit à 375 morts

Tokyo, 21 décembre, AZERTAC

Un total de 375 personnes ont été tuées et 56 autres portées disparues après le typhon Rai qui s'est abattu sur les Philippines la semaine dernière, selon les informations de la police datant de lundi.

Un rapport de la police indique que les décès causés par le 15e et le plus destructeur typhon à frapper le pays d'Asie du Sud-Est cette année sont survenus dans les régions des Visayas centrales et de Caraga, sur l'île de Mindanao (nord-est).

Bohol, l'une des régions les plus durement touchées par le typhon Rai, dans le centre des Philippines, a confirmé 94 décès lundi, selon son gouverneur, Arthur Yap, et au moins 18 autres personnes étaient portées disparues.

L'agence de réponse aux catastrophes du pays a déclaré que le typhon avait touché près d'un million de personnes et déplacé 442.424 résidents.

Elle a déclaré que l'estimation initiale des dommages à l'agriculture était de 118,28 millions de pesos (2,4 millions de dollars) et de 225,17 millions de pesos (4,5 millions de dollars) aux infrastructures.

Xinhua