L’AZERTAC reçoit un diplôme de remerciement de l’Organisation de coopération de Shanghai

Pékin, 21 décembre, AZERTAC

L’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC) a reçu un diplôme de remerciement de l’Organisation de coopération de Shanghai. Le diplôme de remerciement a été remis à l’AZERTAC pour sa participation active à la promotion de l'image correcte de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) dans les médias, la couverture des activités du Secrétariat de l'OCS et l'attention constante portée à l'agenda de l'organisation.

Le secrétaire général de l'OCS, Vladimir Norov, a remis des diplômes de remerciement à l'AZERTAC, ainsi qu’aux agences de presse russe TASS et chinoise Xinhua, à la Télévision centrale chinoise (CCTV), aux journaux Jenmin Jibao, China Daily et Jenmin Huabao et à la publication Voice of Diplomacy lors d'une cérémonie organisée au secrétariat de l'Organisation à Pékin mardi 21 décembre.

Vladimir Norov a évoqué le travail accompli par l'OCS dans les années 2019-2021, au cours desquelles il avait exercé les fonctions de secrétaire général, et a remercié les médias et les journalistes d'avoir prêté attention aux activités de l'organisation.

Il convient de noter que l'Organisation de coopération de Shanghai est une organisation intergouvernementale interétatique fondée en 2001 avec la participation de la Chine, de la Russie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan. L'Inde et le Pakistan étaient devenus membres à part entière de l'OCS en 2017 et l'Iran l’est devenu cette année. Lors du sommet de l'organisation à Oufa en juillet 2015, il avait été décidé d'accorder à l'Azerbaïdjan le statut de partenaire de dialogue de l'OCS. Les domaines de coopération existants entre ll’Azerbaïdjan et l'organisation sont reflétés dans le mémorandum signé entre les parties en 2016. Lors du sommet de Douchanbé (en septembre 2021), il a été décidé d'examiner l'octroi du statut d'observateur à l'Azerbaïdjan en 2022.

L'OCS, qui regroupe 21 pays avec les statuts de membre à part entière, d'observateur et de partenaire de dialogue, couvre environ la moitié de la population mondiale et 60 pour cent de l'Eurasie.

Au cours de la période écoulée, l'Azerbaïdjan a participé activement à divers événements organisés dans le cadre de l'organisation.

À son tour, l’AZERTAC a régulièrement couvert les activités de l'OCS, ainsi que des événements liés à l'Azerbaïdjan, et a participé au premier sommet des médias de l'Organisation de coopération de Shanghai à Pékin en 2018.